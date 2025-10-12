Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Durante la mañana del viernes 10 de octubre, un hombre ingresó a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, Roma, y orinó en el altar.

A través de las redes sociales, se viralizaron las imágenes y videos del incidente y se observa al sujeto con los pantalones abajo mientras orinaba sobre el altar.

Escándalo en el Vaticano

Cerca de las 9:30 de la mañana del viernes, el sujeto profanó el altar papal de la Basílica de San Pedro, al orinar sobre él en frente de los fieles cuando se realizaba la Santa Misa.

Los fieles que estaban presentes quedaron totalmente sorprendidos ante los escandalosos actos cometidos por el hombre, mientras las autoridades eclesiásticas lo detuvieron y se suspendió la misa de forma momentánea.

Detienen a sujeto por profanación

De acuerdo con fuentes del Vaticano, el sujeto quedó a cargo de las autoridades competentes, sin embargo, no revelaron la identidad ni nacionalidad del hombre.

Por su parte, desde el Vaticano no se han pronunciado de manera oficial sobre el incidente del viernes, ni sobre los pasos a seguir para purificar el área profanada.

Noticia al Día / EFE