Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 20 de mayo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 20 de mayo de 2025 en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Los buenos aspectos de Marte te dan una gran fuerza interior para vencer cualquier traba que se interponga en tu camino. Si tienes pareja, tendrás que prestarle una atención especial, ya que su vida puede estar sometida a cambios inesperados.
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Con Mercurio en tu signo, es un buen momento para tomar decisiones que te ayuden a ser más feliz, aunque impliquen cambios a los que tengas que adaptarte. Te alegrarás al recibir noticias de un amigo.
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Felicidades. Puede suceder algo inesperado que será un soplo de aire fresco para ti. Con el ingreso del Sol hoy en tu signo, llega la hora de cumplir tus deseos; prepárate para luchar por ellos.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Hoy puede que algún acontecimiento familiar te obligue a estar pendiente de los tuyos, pero podrás seguir con tu vida y tendrás tiempo para vivir momentos felices. Tu vida sentimental tendrá un toque apasionado y romántico.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: Hoy no hagas planes porque puede que los imprevistos se sucedan sin poder evitarlo. Ármate de paciencia, tú eres muy resolutivo y no te costará ir gestionando cada situación, según se vaya produciendo.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Llegan cambios importantes a tu vida que sabrás gestionar y aprovechar para conseguir lo que deseas. Si tienes pareja, estate muy atento porque pueden surgir desavenencias por culpa de terceras personas.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Con los buenos aspectos que recibes de Júpiter, la suerte te va a acompañar. Llega a tu vida una etapa renovadora que te va a ayudar a liberarte de lo que te preocupaba y a conseguir todo lo que te propongas.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Es posible que hoy no tengas ganas ni de comunicarte ni de compartir lo que sientes porque hay situaciones que te están desbordando. Lo mejor será que dejes que todo fluya para recuperar tu armonía interior.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Tu estado de ánimo será oscilante, ya que se están produciendo cambios que no controlas y pueden alterarte. Conseguirás recuperarte gracias a esa gran fuerza interior que posees. Ignora a la gente con mala vibra.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Tendrás la fuerza y las ganas de cambiar todo aquello que sientes que no funciona en tu vida. Necesitas vivir libre y sin ataduras. Si estás indeciso en el amor, déjate llevar por tu corazón.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Hoy tienes un toque misterioso y pícaro que va a atraer como un imán. Los buenos aspectos que te está haciendo Júpiter te ayudarán a sentar las bases de un futuro prometedor. No soportarás que nadie te diga cómo tienes que llevar tu vida.
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Si deseas conseguir algo, no esperes y toma la iniciativa porque es tu momento. Podrás resolver algunos asuntos económicos que te venían preocupando. Te mereces disfrutar de la vida, de los pequeños detalles y tus seres queridos.
Noticia al Día/Con información de ElMundo.es