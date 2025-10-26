Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

"Desde su origen la Escuela de Periodismo, o Escuela de Comunicación ha tenido un despliegue de alta calidad a través de destacados docentes como Sergio Antillano,director de la Escuela en mi gestión de Rectora,Ignacio de la Cruz, y otros que prosiguieron a estos académicos de reconocimiento ampliamente apreciados y valorados".

Así lo manifestó la profesora universitaria Imelda Rincón, investigadora, promotora cultural y primera mujer rectora de Venezuela que ejerció diversos cargos dentro de la Universidad del Zulia, como decana de la Facultad de Humanidades y Educación, Vicerrectora académica (1984-1988), y fue elegida como Rectora para el período 1988-1992, quien fue consulta su opinión sobe la creación de este centro educativo de LUZ que recién cumplió 66 años de fundada.

La profesora Rincón con una dilatada trayectoria por nuestra máxima Casa de Estudios tiene una visión muy general y completa sobre el desenvolvimiento de cada una de las Escuelas y distintas dependencias de la Casa de Estudios más importante de la región, entre ellas la Facultad de Humanidades y la Escuela de Periodismo, hoy de Comunicación Social a la que ha estado muy ligada como profesional de la investigación.

"En todo el país hay comunicadores egresados de LUZ ejerciendo su tarea de comunicador social,lo que permite afirmar su proyección nacional y en el Zulia, su modelo curricular ha servido de ejemplo para la creación de otras Escuelas", consideró la profesora Rincón a Noticia al Día.

Existen en el Zulia y en el país destacados comunicadores egresados de LUZ y me emociona reconocerlos realizando trabajos excelentes en teleSUR y en la red comunicación nacional y regional impresa o virtual, obteniendo reconocimientos con vocación de emprendimiento ,sin embargo es importante evaluar el actual desempeño de la calidad académica científica,tecnológica,e innovadora de la actual Escuela de Comunicación Social de LUZ., dijo.

