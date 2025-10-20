Jorge Márquez asume jefatura nacional del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

El vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, fue designado como nuevo jefe nacional del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, mecanismo de gestión ciudadana orientado a mejorar la eficiencia en la atención de los servicios públicos. El anuncio fue realizado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la inauguración de la Sala de Autogobierno de la comuna 8 Raíces, en Caracas.

La decisión busca fortalecer el ritmo operativo del sistema, que articula denuncias, propuestas y seguimiento comunitario en áreas como electricidad, transporte, gas doméstico y telecomunicaciones. “Vamos a retomar nuevamente con el ritmo que debe tener el 1×10 del Buen Gobierno para atender todos los temas de servicios públicos”, expresó el mandatario.

El Sistema 1×10 del Buen Gobierno forma parte de las estrategias vinculadas a las 7 Transformaciones planteadas por el Ejecutivo, y se basa en la participación directa del Poder Popular como eje transversal de la gestión pública. Según voceros oficiales, el modelo permite canalizar solicitudes comunitarias y convertir a las organizaciones de base en protagonistas de la solución de sus problemas.

Con esta designación, se espera un nuevo impulso en la articulación entre instituciones y comunidades, así como en la respuesta a las demandas ciudadanas en materia de servicios esenciales.

Noticia al Día / Nota de prensa