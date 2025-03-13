Joven asesinó a su amiga adolescente al lanzarle una piedra en la cabeza en Portuguesa

Un joven de 22 años, asesinó a su amiga de 15 años y escondió el cadáver en los predios de una finca, ubicada en la segunda etapa de Desarrollo Camburito en el municipio Araure del estado Portuguesa.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo y ante su desaparición, los familiares de la joven comenzaron su búsqueda, siendo su cadáver localizado el pasado martes 11-M.

La menor, identificada como, Eleannys Camila R.G., presentó herida por objeto contundente en la cabeza, de acuerdo a la revisión médico forense.

Trascendió, que la joven salió de su residencia el domingo en horas de la tarde-noche a visitar a un amigo y desde entonces la familia, al no saber de ella, comenzaron a buscarla y a denunciar la desaparición antes los cuerpos de seguridad.

Confesó el crimen

Ante el hecho, se iniciaron las investigaciones y pesquisas del CICPC, quienes citaron a familiares y amigos. En medio de las entrevistas ubicaron a ese amigo, a quien señalaron como el que más la frecuentaba.

Él mismo comenzó a relatar hechos confusos hasta que confesó el crimen y llevó a los funcionarios al sitio donde la había matado, lanzándole una piedra a la cabeza.

El sujeto de 22 años de edad, supuesto amigo de la victima, quedó detenido y a la orden de la Fiscalía correspondiente del Ministerio Público por el delito de homicidio.

Noticia al Día / Cactus24