Juramentada nueva Junta Directiva de ACIL para el periodo 2024 – 2026

Én la sede de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Lagunillas en Ciudad Ojeda, el pasado miércoles se juramentó la nueva junta directiva de ésta asociación para el periodo comprendido de 2024 al 2026 y la toma de posesión de posesión de las nuevas autoridades.

El Ing. Luigi Caprio fue reelecto como presidente para éste nuevo período, y en su intervención al asumir nuevamente la responsabilidad de lleva adelante la importante asociación que agrupa a uno de los sectores imprescindibles para el desarrollo de la COL y el resto del país, dijo que, asume con mucha responsabilidad ésta reelección para cumplir objetivos que quedaron pendientes de la gestión pasada, y trabajar de la mano con la junta directiva en pleno ya que son 60 años de vida gremial que hay que seguir impulsando con más compromiso.

En seis décadas ACIL se mantiene firme

El acto contó con la presencia del presidente de Fedecámaras representado por Adán Celis, Fedecámaras Zulia, la presidenta del Consejo Legislativo del Zulia Iraida Villasmil, la primer vicepresidente de la Cámara Municipal, concejal Hiulis Rivero, entre otros concejaes y personalidades y empresarios del municipio Lagunillas.

Foto: Cortesía

La concejal Hiulis Rivero fue consultada sobre el trabajo que viene desempeñando ACIL y resaltó el aporte que ha otorgado a Ciudad Ojeda en lo que respecta al trabajo y desarrollo comercial e industrial, donde en los últimos años han estado de la mano con el alcalde José Mosquera Adarme, y éste con el gobernador, Manuel Rosales Guerrero, para continuar mejorando la calidad de vida de todos los citojenses.

Foto: Cortesía

La consolidación de este gremio empresarial se mantiene firme después de 60 años de su creación, en defender los intereses de esta región el país, con gran auge de la actividad petrolera y comercial .

Para la concejal Hiulis Rivero el gremio empresarial sigue dando pasos importantes para la ejecución de políticas públicas direccionadas a mejorar la actividad comercial en el municipio Lagunillas, "trabajo en el que nos hemos comprometido a apoyar en pro del desarrollo de Ciudad Ojeda y su gente", dijo.

Boletín de prensa