Miércoles 08 de octubre de 2025
Sin categoría

La pluma que bordó la fe zuliana

Fe zuliana. En el corazón de una Maracaibo que ya no existe, donde las aceras eran confidencias y las casas…

Por Haroldo Manzanilla

La pluma que bordó la fe zuliana
Foto: de los archivos de Juan Carlos Quintino
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Fe zuliana. En el corazón de una Maracaibo que ya no existe, donde las aceras eran confidencias y las casas susurraban memorias, caminó Graciela Rincón Calcaño. Era 1934 y la Calle Obispo Lasso de la Vega aún conservaba su aliento colonial, sus balcones de madera y sus silencios aristocráticos. Allí, entre sombras de almendros y murmullos de rezos, se capturó una imagen que hoy revive como un suspiro: Graciela, joven y firme, detenida en el tiempo.

Foto: Todo Zulia

Poetisa, narradora, articulista, autora dramática. Pero sobre todo, alma. Graciela no escribió versos, los respiró. Su sensibilidad lírica y su fervor espiritual la llevaron a componer la letra del himno a la Virgen de Chiquinquirá, canto que aún se eleva como plegaria en cada rincón del Zulia. Su voz, hecha palabra, se convirtió en estandarte de fe, en eco de una devoción que no envejece.

Foto: Aleteia

Estudió en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, donde las letras eran semillas y las mujeres, tierra fértil. Allí se formó, entre libros y esperanzas, entre la disciplina y el vuelo. Su pluma no solo narró, sino que bordó el alma de una ciudad que aprendió a reconocerse en sus estrofas.

Foto: Basílica La Chinita

La fotografía, cortesía de la familia Rincón y publicada por Alejandro José Barboza en La Maracaibo de Antier, nos devuelve a ese instante detenido. A esa calle que ya no es, pero que aún respira en la memoria. A esa mujer que no solo caminó por Obispo Lasso, sino que lo convirtió en verso.

Foto: Basílica La Chinita

Gracias a Juan Quintino, fuente generosa de esta historia, podemos mirar atrás sin nostalgia, solo con reverencia. Porque Graciela no fue solo autora, fue testimonio. Y su legado, como la Virgen que cantó, permanece intacto en el corazón de los marabinos.

Lea también: En video le tiraron una cerveza a Ana del Castillo en la cara y casi ‘arde Troya’

Noticia al Día con información de Juan Quintino

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Consecomercio prevé incremento del 10% en las ventas decembrinas: Créditos y financiamientos toma auge

Consecomercio prevé incremento del 10% en las ventas decembrinas: Créditos y financiamientos toma auge

La pluma que bordó la fe zuliana

La pluma que bordó la fe zuliana

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Primero Shakira y ahora Salma: Nos quieren matar, ¡de pana!

Salma Hayek volvió a encender las redes con un video donde se le ve bailando con la naturalidad y el…
Sin categoría

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Funcionarios antidrogas adscritos al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, lograron la detención de tres colombianos e incautaron más de…
Al Dia

Motos Toro llega con su poder a La Limpia en Maracaibo

La capital zuliana vibró este viernes 26 de septiembre con la gran inauguración de la nueva sede de Motos Toro…
Sin categoría

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Entre promesas rotas y el dolor cotidiano una zuliana se sienta a esperar lo peor cada vez que llueve

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025