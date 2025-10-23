Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Maracaibo, octubre de 2025. – El complejo Lago Pádel, ubicado en las instalaciones del Hotel Tibisay del Lago, celebra su primer aniversario con la realización de la Primera Edición de la Copa Tibisay, un evento que reunirá a lo mejor del pádel nacional del 22 al 26 de octubre en Maracaibo.

Desde su inauguración, Lago Pádel se ha consolidado como uno de los principales epicentros deportivos de la ciudad, albergando competencias de alto nivel como el Venezuela Pádel Tour, en dos de sus ediciones más destacadas. En este primer aniversario, el complejo continúa fortaleciendo su compromiso con el deporte y la comunidad, ofreciendo un espacio de encuentro, competencia y convivencia en un entorno de primer nivel.

La Copa Tibisay contará con la participación de más de 80 parejas, distribuidas en diferentes categorías y ramas, convirtiéndose en un evento de referencia dentro del calendario nacional. Durante cinco días, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente vibrante, con emocionantes partidos, actividades recreativas y el característico espíritu deportivo que distingue a Lago Pádel.

“Este aniversario es una celebración de todo lo que hemos construido junto a los jugadores, patrocinantes y la comunidad. La Copa Tibisay marca el inicio de una nueva etapa para seguir impulsando el pádel en nuestra región”, expresó la organización de Lago Pádel.

Con una infraestructura moderna, atención de primer nivel y una ubicación privilegiada dentro del Hotel Tibisay, Lago Pádel se consolida como uno de los mejores ambientes deportivos de Maracaibo, combinando deporte, recreación y hospitalidad en un solo lugar.

Los asistentes al torneo tendrán la oportunidad de disfrutar de rifas, juegos y muchas sorpresas más.