Jueves 18 de septiembre de 2025
Sin categoría

Lluvias torrenciales causan inundaciones y cortes de luz en Australia

El ciclón Alfredo, que tocó tierra el sábado, descargó aguaceros a lo largo de 400 km del litoral australiano

Por Ernestina García

Lluvias torrenciales causan inundaciones y cortes de luz en Australia
Foto: Auistralia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Lluvias torrenciales inundaron grandes extensiones de la costa este de Australia, donde trabajadores intentaban este lunes 10 de marzo, restablecer el servicio eléctrico en más de 190.000 casas y negocios.

El ciclón Alfredo, que tocó tierra el sábado, descargó aguaceros a lo largo de 400 km del litoral australiano, donde cobró la vida de un hombre cuyo vehículo fue arrastrado de un puente el viernes.

Pese a la disminución del viento y de la lluvia, las autoridades emitieron alertas de inundaciones y en la zona afectada, situada entre los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur.

"Este evento está lejos de terminar", advirtió en conferencia de prensa el primer ministro Anthony Albanese en la ciudad de Lismore, afectada por las inundaciones.

El sistema climático descargó 30 centímetros de lluvia en 24 horas sobre partes de la ciudad de Brisbane, capital de Queensland, según la oficina meteorológica.

Los servicios de emergencias rescataron por la noche a 17 personas de las aguas en Queensland, dijo el jefe del gobierno estatal, David Crisafulli.

"Urgimos a la gente mantenerse conectada por la perspectiva de más inundaciones durante el día", agregó.

Las empresas de servicios dijeron que más de 185.000 hogares y negocios en Queensland y 10.000 en Nueva Gales del Sur estaban sin luz.

En Nueva Gales del Sur "se están utilizando helicópteros donde es posible para evaluar las áreas remotas de la red e identificar los daños", indicó un portavoz de la empresa Essential Energy.

Noticia la Día/AFP

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dojo Tenshikan: ocho años de excelencia y disciplina en el karate zuliano

Dojo Tenshikan: ocho años de excelencia y disciplina en el karate zuliano

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama:

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama: "Estoy enfrentando esto desde la calma"

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado:

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado: "Una de las traiciones más crueles"

Noticias Relacionadas

Zulia

IMPA atendió a perrita “Chukita” arrollada en la parroquia Cecilio Acosta

El atropello le causó daños irreparables en una de sus patas, específicamente en el miembro posterior derecho, lo que llevó a los médicos veterinarios a tomar la decisión de realizar la amputación
Sin categoría

Maracaibo dialoga con La Sultana del Ávila en el Baralt

El conversatorio será este miércoles 17.
Sin categoría

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Aún se escuchan algunas chicharras de mayo. La casa es pequeñita. Alta. El techo de tejas en forma de capilla,…
Farándula

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

El dúo español Andy y Lucas han ganado dos premios importantes: el Premio Billboard de la Música Latina y el Premio Ondas al Grupo Revelación.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025