Lluvias torrenciales causan inundaciones y cortes de luz en Australia

Lluvias torrenciales inundaron grandes extensiones de la costa este de Australia, donde trabajadores intentaban este lunes 10 de marzo, restablecer el servicio eléctrico en más de 190.000 casas y negocios.

El ciclón Alfredo, que tocó tierra el sábado, descargó aguaceros a lo largo de 400 km del litoral australiano, donde cobró la vida de un hombre cuyo vehículo fue arrastrado de un puente el viernes.

Pese a la disminución del viento y de la lluvia, las autoridades emitieron alertas de inundaciones y en la zona afectada, situada entre los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur.

"Este evento está lejos de terminar", advirtió en conferencia de prensa el primer ministro Anthony Albanese en la ciudad de Lismore, afectada por las inundaciones.

El sistema climático descargó 30 centímetros de lluvia en 24 horas sobre partes de la ciudad de Brisbane, capital de Queensland, según la oficina meteorológica.

Los servicios de emergencias rescataron por la noche a 17 personas de las aguas en Queensland, dijo el jefe del gobierno estatal, David Crisafulli.

"Urgimos a la gente mantenerse conectada por la perspectiva de más inundaciones durante el día", agregó.

Las empresas de servicios dijeron que más de 185.000 hogares y negocios en Queensland y 10.000 en Nueva Gales del Sur estaban sin luz.

En Nueva Gales del Sur "se están utilizando helicópteros donde es posible para evaluar las áreas remotas de la red e identificar los daños", indicó un portavoz de la empresa Essential Energy.

Noticia la Día/AFP