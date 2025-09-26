

Hace 15 días el equipo de Noticia al Día visitó a la señora Magaly Sánchez (70), entrando por la av. El Milagros, cuya humilde vivienda fue devastada por las fuertes lluvias dejando a la familia sin techo. Sus únicos dos hijos, ambos enfermos, uno de ellos con cáncer terminal y totalmente inmovilizados, quedaron a la intemperie, resguardándose con trozos de cobijas que los vecinos les donaron. No hay espacio aquí para más indolencia, más tristeza y pobreza.

Publicamos su historia, describiendo su lucha como una batalla silenciosa, similar a la de tantas madres olvidadas. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar y algunos vecinos donaron bolsas de comida y otros amigos que se conduelen por casos como este, se acercaron con algunas donaciones incluyendo camas y sabanas, mientras que la de funcionarios de los gobiernos regional y municipal que se acercaron, prometieron en una oportunidad ayudas que aún esperan. Su visita pareció ser más una "inspección" que una acción real, pues, a pesar de las grandes promesas ninguna se ha cumplido, dijo llorando la señora Magaly.

Se comunicó nuevamente con nuestra redacción para dar una desgarradora noticia. El médico del hospital que atiende a su hijo, Evis José Hernández Sánchez (C.I. 13.007.614), le informó que el cáncer ha avanzado y le aconsejó que se preparara para lo peor. Con lágrimas la señora Magaly expresó: "No tengo ni para enterrarlo… Solo he recibido muestras de amor de muchos vecinos que estoy agradecida de ellos pero no así de promesas incumplidas.

Su hogar es un testimonio de dolor y resistencia. No tiene techo ni piso; sus paredes, desgastadas y húmedas, se desmoronan. La lluvia ha convertido lo que queda del techo en un laberinto de alambres y cada gota que cae es un cruel recordatorio de la tormenta que vive esta familia. Aunque residen en una zona céntrica, están lejos de la atención necesaria para vivir con un mínimo de dignidad humana.

Su hija mayor Yelissa Hernández Sánchez CL 12216355 ,postrada en una cama alcanza sólo a llorar al ver el cuadro en que se encuentran y solo alcanza rezar a cada momento.

"Vivir así es morir", dice Magaly. "Mis hijos no se merecen esto".

Urge atención inmediata



Esta familia requiere ayuda urgente antes de que sea demasiado tarde. Aunque han recibido algunas bolsas de comida, no basta solo alimentarlos, se necesitan recursos para medicamentos y equipos para la colonoscopia, la reparación del techo y el acondicionamiento del pequeño cuarto donde los hijos duermen y no en condiciones insalubres, un aparato de aire acondicionado ante el sofocante calor, una lavadora para lavar a diario sabanas, ropas, etc. de los enfermos, una silla o coche, para levantarlos de la cama entre las necesidades.

El llamado es para todo aquel que desee realizar una obra de caridad a la señora Magaly Sánchez que no tiene más familiares y que enferma de diábetes y problemas en el corazón y otras dolencias, atiende a sus hijos postrados desde hace varios años. Espera esta familia la acción de las nuevas autoridades que recién tomaron posesión.

Para cualquier información o ayuda, pueden comunicarse con Janeth al 0424-6879941.

Noticia al Día / Fotos: Will Marval