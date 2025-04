Mujer que perdió los ahorros de su vida y al esposo por el Brad Pitt de internet denuncia chalequeo: "¡Cuidado con cuadrarse a un falso Chayanne en las redes!"

En un caso que sorprende a Francia, una mujer francesa que reveló en la televisión cómo había perdido los ahorros de toda su vida a manos de estafadores que se hicieron pasar por Brad Pitt, enfrenta ahora una ola de acoso y burlas en línea, al punto que la cadena televisiva retiró la entrevista.

La mujer, identificada en el reportaje solamente como Anne, contó en un programa del canal TF1 cómo pensaba que estaba manteniendo una relación romántica con la estrella de Hollywood, lo que la llevó a divorciarse de su esposo y transferir 850.000 dólares a los defraudadores.

En el inicio de esa falsa relación a distancia, la mujer vivía un momento difícil sentimental con su marido, con el que tiene una hija. Fue en febrero de 2023 cuando el estafador habría abordado a la víctima por Instagram.

Los estafadores utilizaron cuentas falsas en redes sociales y WhatsApp, así como tecnología de creación de imágenes por Inteligencia Artificial para enviarle a Anne lo que parecían ser selfies y otros mensajes de Pitt. “Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, pensaba: ‘son fotos que hizo para mí’”, explicó Anne en el programa Sept à Huit.

Para extraer dinero, fingieron que el actor de 61 años necesitaba dinero para pagar un tratamiento renal, ya que sus cuentas bancarias estaban supuestamente congeladas debido al divorcio con su exesposa Angelina Jolie.

Anne, una decoradora de interiores de unos 50 años con problemas de salud mental, pasó un año y medio creyendo que se estaba comunicando con Pitt y solo se dio cuenta de que había sido estafada cuando se conoció la noticia de la relación real de Pitt con su novia Inés de Ramón.

La víctima le dijo a la cadena francesa TF1 que alguien que se hizo pasar por la madre de Pitt se puso en contacto con ella por primera vez poco después de que ella comenzara a usar Instagram por primera vez mientras estaba en un viaje de esquí con su familia en Francia. “Ella me dijo que su hijo necesitaba a alguien como yo”, explicó Anne.

Los estafadores le enviaron otro mensaje varios días después, esta vez haciéndose pasar por Pitt. “Al principio me dije a mí misma que era una farsa, que era ridículo”, explicó Anne a TF1. “Pero no estoy acostumbrada a las redes sociales y no entendía realmente qué me estaba pasando”. “Me pregunto por qué me eligieron para hacer tanto daño”, continuó. “Nunca he hecho daño a nadie. Esta gente merece el infierno” agregó.

El resultado, tras el programa retransmitido el domingo pasado, es que la víctima ha sufrido “una ola de acoso”, escribió este martes el presentador de TF1, Harry Roselmack, en su cuenta de X. ”Para proteger a las víctimas, hemos decidido retirarlo de nuestras plataformas”, añadió.

Según el canal, en el momento de la transmisión Anne estaba sufriendo una depresión severa y estaba hospitalizada para recibir tratamiento psiquiátrico.

La entrevista, en la que se filmó abiertamente e incluso compartió fotos familiares con los periodistas, se volvió viral el lunes.

Esto desató una avalancha de comentarios burlones y bromas, pero algunos críticos en línea acusaron a TF1 de no proteger a un individuo vulnerable que podría no haber ignorado las consecuencias de hacerlo público.

El club de fútbol Toulouse tomó el guante de la situación y tuiteó: ”Hola Anne, Brad nos dijo que estaría en el estadio el miércoles para #TFCLAVAL. ¿Y vos? Te pasamos el enlace para comprar tu plaza. Nos vemos el miércoles”.

El TFC rápidamente optó por borrar su mensaje humorístico. Toulouse luego publicó una disculpa para la víctima. “Entendemos que nuestro tweet puede haber sido mal interpretado y nos disculpamos sinceramente. Lamentamos profundamente que nuestros comentarios hayan podido transmitir un mensaje negativo. Gracias por sus comentarios sobre este error. Nos comprometemos a ejercer un cuidado y discernimiento aún mayor en el futuro”, indicó el comunicado del club.

Netflix Francia también publicó en las redes sociales la promoción de “cuatro películas para ver con Brad Pitt (de verdad) gratis” y luego también decidió borrar la publicación.

