"Nos ha ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión": Petro rechaza acusaciones de EEUU contra Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó las acusaciones realizadas por la secretaria del Departamento de Justicia de Estado Unidos, Pamela Bondi, quien señaló falsamente y sin pruebas al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, de narcotraficante, así como el incremento de una “recompensa” por su captura.

Por medio de su cuenta en la red social X, el regente de la Casa de Nariño aseguró que su homólogo bolivariano ha ayudado a la nación neogranadina a combatir el narcotráfico en la frontera.

“La justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia. No estoy de acuerdo que se derrame sangre latinoamericana por imposición. Venezuela y Maduro nos han ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión”, expresó.

La publicación de Petro estuvo acompañada de un video con declaraciones del académico e investigador de justicia, Rodrigo Uprimny, quien agregó que con los intentos de injerencia de Estados Unidos sobre Colombia solo está impulsando en el mundo a que no se pueda perseguir a los poderosos, al tiempo que reiteró a Washington que deben encargarse de sus propios problemas, en vez de estarse inmiscuyendo en la soberanía de otras naciones.

Noticia al Día/La Iguana TV