"Nos ha ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión": Petro rechaza acusaciones de EEUU contra Maduro

Por medio de su cuenta en la red social X, el regente de la Casa de Nariño aseguró que su homólogo bolivariano ha ayudado a la nación neogranadina a combatir el narcotráfico en la frontera

Por Ernestina García

Foto: Petro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó las acusaciones realizadas por la secretaria del Departamento de Justicia de Estado Unidos, Pamela Bondi, quien señaló falsamente y sin pruebas al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, de narcotraficante, así como el incremento de una “recompensa” por su captura.

Por medio de su cuenta en la red social X, el regente de la Casa de Nariño aseguró que su homólogo bolivariano ha ayudado a la nación neogranadina a combatir el narcotráfico en la frontera.

“La justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia. No estoy de acuerdo que se derrame sangre latinoamericana por imposición. Venezuela y Maduro nos han ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión”, expresó.

La publicación de Petro estuvo acompañada de un video con declaraciones del académico e investigador de justicia, Rodrigo Uprimny, quien agregó que con los intentos de injerencia de Estados Unidos sobre Colombia solo está impulsando en el mundo a que no se pueda perseguir a los poderosos, al tiempo que reiteró a Washington que deben encargarse de sus propios problemas, en vez de estarse inmiscuyendo en la soberanía de otras naciones.

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

