Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Un joven, de 24 años, fue asesinado dentro de un bodegón en la estación de servicio El Prado, al norte de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. La víctima quedó identificada como, Camilo Alejandro Barrios Tortolero.

Medios locales indicaron, que el crimen fue perpetrado por un funcionario de la PNB, conocido con el seudónimo de "Niño Faes". El asesinato de Barrios estremeció a la ciudadanía y de inmediato una comisión del CICPC llegó al lugar para realizar el levantamiento correspondiente del cadáver y las investigaciones del caso.

A través de unas cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en que el funcionario de la PNB dispara contra el joven.

Fuentes extraoficiales indicaron que el funcionario, presuntamente perteneciente a un grupo especial conocido como SP13, habría intentado huir del lugar, pero posteriormente se entregó a las autoridades.

El caso ha generado conmoción en redes sociales y exigeN una investigación transparente sobre los hechos y la actuación policial.

Noticia al Día