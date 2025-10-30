Jueves 30 de octubre de 2025
Sin categoría

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

A través de un video difundieron el momento en que el PNB, apodado "Niño Faes", ultimó al joven. El funcionario, presuntamente perteneciente a un grupo especial conocido como SP13, habría intentado huir del lugar, pero posteriormente se entregó a las autoridades

Por Greily Nuñez

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un joven, de 24 años, fue asesinado dentro de un bodegón en la estación de servicio El Prado, al norte de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. La víctima quedó identificada como, Camilo Alejandro Barrios Tortolero.

Medios locales indicaron, que el crimen fue perpetrado por un funcionario de la PNB, conocido con el seudónimo de "Niño Faes". El asesinato de Barrios estremeció a la ciudadanía y de inmediato una comisión del CICPC llegó al lugar para realizar el levantamiento correspondiente del cadáver y las investigaciones del caso.

A través de unas cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en que el funcionario de la PNB dispara contra el joven.

Fuentes extraoficiales indicaron que el funcionario, presuntamente perteneciente a un grupo especial conocido como SP13, habría intentado huir del lugar, pero posteriormente se entregó a las autoridades.

El caso ha generado conmoción en redes sociales y exigeN una investigación transparente sobre los hechos y la actuación policial.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

El Primer Congreso Internacional del Carbón 2025 en Maracaibo busca impulsar la soberanía y sostenibilidad de los recursos minerales del país

El Primer Congreso Internacional del Carbón 2025 en Maracaibo busca impulsar la soberanía y sostenibilidad de los recursos minerales del país

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Preso pnb por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Preso pnb por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

El Salvador extendió su régimen de excepción

El Salvador extendió su régimen de excepción

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Rosalía estrena

Rosalía estrena "Berghain", un sorprendente dúo con Björk y Yves Tumor

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

"Así somos las mujeres venezolanas": Alicia Machado sobre Diosa Canales en La Casa de Alofoke

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

El venezolano Jesús Valenzuela entre los mejores árbitros del mundo según la IFFHS

Jesús Valenzuela se encuentra entre los 25 nominados por la IFFHS al premio Mejor Árbitro del Mundo 2025, destacando su trayectoria internacional y su presencia en torneos de alto nivel
Sin categoría

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Maracaibo, octubre de 2025. – El complejo Lago Pádel, ubicado en las instalaciones del Hotel Tibisay del Lago, celebra su…
Sin categoría

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

La niña lo identificó como el abusador
Sin categoría

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025