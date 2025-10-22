Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

‎

‎Una niña de 5 años, fue presuntamente abusada por su propio padre, en el sector Barrio Verde, parroquia El Rosario, municipio Rosario de Perijá, en Zulia.

Los hechos se dieron a conocer el pasado domingo 19 de octubre, cuando la madre de la pequeña denunció lo sucedido ante las autoridades de Polirosario.

Ante los señalamientos, una comisión policial procedió a la detención de, Jhon Jairo Salas Hurtado, de 34 años de edad. El hombre de nacionalidad colombiana, fue identificad por la niña como el abusador.

Fuentes oficiales informaron que el procedimiento quedó en manos de la fiscalía cuadragésima primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Noticia al Día