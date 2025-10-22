Miércoles 22 de octubre de 2025
Sin categoría

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

La niña lo identificó como el bausador

Por Greily Nuñez

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá
Facebook Twitter Whatsapp Telegram


‎Una niña de 5 años, fue presuntamente abusada por su propio padre, en el sector Barrio Verde, parroquia El Rosario, municipio Rosario de Perijá, en Zulia.

Los hechos se dieron a conocer el pasado domingo 19 de octubre, cuando la madre de la pequeña denunció lo sucedido ante las autoridades de Polirosario.

Ante los señalamientos, una comisión policial procedió a la detención de, Jhon Jairo Salas Hurtado, de 34 años de edad. El hombre de nacionalidad colombiana, fue identificad por la niña como el abusador.

Fuentes oficiales informaron que el procedimiento quedó en manos de la fiscalía cuadragésima primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 21 de octubre de 2025 en el…
Sin categoría

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Cerca de las 9:30 de la mañana del viernes, el sujeto profanó el altar papal de la Basílica de San Pedro, al orinar sobre él en frente de los fieles cuando se realizaba la Santa Misa
Sin categoría

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

El ciclón estaba en el último reporte a 570 kilómetros (355 millas) al este-sureste de las Islas de Sotavento del Norte, en el Mar Caribe
Sin categoría

Sean P. Diddy recibe sentencia de cuatro años de prisión

P. Diddy rompió en llanto durante su juicio

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025