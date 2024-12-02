Viernes 19 de septiembre de 2025
Raphael fue investido como ‘Doctor Honoris Causa’ de la Universidad de Jaén, en su región natal

Rafael Martos Sánchez ‘Raphael’ (Linares, 1943) recibió este lunes, 02 de diciembre el reconocimiento como ‘Doctor Honoris Causa’ otorgado por…

Por Candy Valbuena

Raphael fue investido como 'Doctor Honoris Causa' de la Universidad de Jaén, en su región natal
El cantante Raphael pronuncia un discurso después de ser investido como 'Doctor Honoris Causa' por la Universidad de Jaén en el Aula Magna de la citada institución este lunes. Foto: EFE/Carlos Cid
Rafael Martos Sánchez ‘Raphael’ (Linares, 1943) recibió este lunes, 02 de diciembre el reconocimiento como ‘Doctor Honoris Causa’ otorgado por la Universidad de Jaén, que recibe así “más de 60 años de cultura universal, de dedicación vital y de talento incuestionable”, según ha destacado el rector, Nicolás Ruiz.

En un acto en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas, Rafael Martos, reconocido a nivel mundial como ‘Raphael’ se refirió a su ámbito profesional con artista.

“Cantar es en muchos sentidos actuar, ponerse en la piel del otro, vivir de lo que se canta y arrastrar al oyente a ese mismo viaje, emociona mucho. Mi voz ha sido siempre mi mejor aliada, permitiéndome explotar los límites y mejorar constantemente”.

Confesó que nunca le ha interesado “ser simplemente un cantante, siempre he buscado ser un intérprete que conmueve, que sacude y despierta sentimientos, porque en la música, como en la vida, lo esencial no es la percepción, sino la verdad. Y en esta búsqueda de autenticidad es donde reside el verdadero poder de mi interpretación”, declaró.

El cantante linarense ha destacado que durante su trayectoria profesional ha procurado mantenerse fiel a sí mismo, “resistiendo las modas y las opiniones que intentan encasillarnos”.

Un “honor” que recibe con “humildad”

“Al mirar atrás me doy cuenta que el trabajo constante y la perseverancia en uno mismo han sido las claves para mantener viva mi ilusión”, señaló.

“Hoy estoy aquí profundamente agradecido como la persona artista de profesión que ha pisado escenarios de todo el mundo con la pasión de transmitir emociones a través de la música. Y por eso he podido vivir muchas vidas en una sola. Y compartir mis alegrías, y mis miedos con millones de personas”, ha declarado Raphael, que ha dedicado su Doctorado Honoris Causa por la UJA “a todos aquellos que como yo han visto en la interpretación una forma de dar sentido a sus vidas”.

El cantante Raphael pronuncia un discurso después de su investidura como ‘Doctor Honoris Causa’ por la Universidad de Jaén en el Aula Magna de la citada institución. Foto: EFE/Carlos Cid

“Gracias a la Universidad de Jaén por este honor que recibo con humildad y con la promesa de seguir entregando lo mejor de mí en cada canción. Siempre he creído que la música no solo la escuchamos, sino que la vivimos, la respiramos y nos ayuda a ser mejores”, concluyó.

La profesora de Didáctica de la Expresión Musical, Isabel Ayala, ha destacado en la laudatio los “incontestables” méritos artísticos y la dimensión internacional del cantante.

"Doctor Honoris sin ambages"

Realizó un repaso por la “abrumadora” trayectoria profesional del artista, materializada en 70 trabajos discográficos de estudio, acreedores de 326 discos de oro, 49 de platino y uno de uranio; galardones como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes de España y la Antorcha de Oro del Festival de Viña del Mar.

Títulos de Hijo Predilecto de una pléyade de países y ciudades como México, Chile, Andalucía, Nueva York o Los Ángeles; nominaciones a los Premios Grammy o Príncipe de Asturias; o la existencia de un Museo monográfico en su Linares natal, que “constituyen un argumento más que contundente para conceder la distinción de Doctor Honoris sin ambages”.

Con anterioridad, el artista ha señalado a los periodistas que se siente “muy bien, tranquilo, disfrutando del momento, encantado de haber venido” y afirmó que tiene fuerzas para seguir durante mucho tiempo.

Se ha mostrado muy agradecido de ser profeta en su tierra: “no he hecho nada por Jaén ni por Linares, son ellos los que han hecho por mí porque yo nací en una tierra maravillosa, de unos padres maravillosos que supieron darme el toque, que es lo que se esperaba, un padre siempre trata de que su hijo salga especial, mis padres supieron hacerlo en Linares, en Jaén”.

Lee también: Raphael y su maravilloso corazón

Noticia a Día/Con información de EFE

