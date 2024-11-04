Tembló en Güiria: 4.0 de magnitud

Funvisis reportó en la tarde de este domingo, 3 de noviembre, un sismo de 4.0 de magnitud en la ciudad Güiria, estado Sucre.
Según el instituto meteorológico, el fenómeno se registró a las 14.02 y tuvo una profundidad de 2821 km.
