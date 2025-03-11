Tornado causó destrozos en Orlando, EEUU

Un patrón de tormentas y vientos intensos causaron daños el lunes en el sur de Estados Unidos, incluyendo el área de Orlando, en el centro de Florida, donde un tornado destruyó varias viviendas y provocó averías en un canal de televisión local que transmitió el episodio en directo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) confirmó que el tornado tocó tierra en el condado de Seminole con vientos de hasta 185 kilómetros por hora. La tormenta avanzó rápidamente, cruzó la autopista I-4, que lleva a los parques de Disney y Universal Studios, y golpeó directamente los estudios de FOX 35 Orlando en Lake Mary, mientras la estación transmitía en vivo.

«Estamos viendo un tornado en el radar, esto es serio», dijo el meteorólogo Brooks Garner segundos antes de que el fenómeno impactara el edificio. Cámaras de seguridad registraron el momento en que escombros volaron por el estacionamiento y la ráfaga de viento sacudió la estructura.

En la comunidad de Longwood, el tornado destruyó al menos dos casas. Una familia logró refugiarse en un cuarto seguro, la única parte de su vivienda que quedó en pie. No se reportaron heridos graves, aunque los daños materiales fueron significativos.

En el condado de Lowndes, Georgia, un tornado derribó postes eléctricos y dejó a miles de personas sin luz. En Misisipi, intensas lluvias provocaron inundaciones repentinas en varias carreteras, mientras que en Tennessee, el fuerte viento arrancó techos de casas y volcó vehículos en la Interestatal 40.

El Centro de Predicción de Tormentas advirtió de que la inestabilidad atmosférica continuará durante toda la semana.

«Esperamos más tormentas severas con posibilidad de tornados, vientos dañinos y granizo en el sureste del país», informó un portavoz del organismo.

Noticia al Día/El oriental