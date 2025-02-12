Habitantes del Sector Amparo, parroquia Raúl Leoni, en el municipio Maracaibo, llevan más de 3 años luchando con la mala vialidad que perjudica al sector.

En la Av. 63 con calle 84 del referido sector, vecinos denuncian la falta de mantenimiento en las carreteras y principales avenidas de la zona.

En un video se puede notar como la vialidad es intransitable, tanto para peatones como para vehículos.

La situación empeora cuando se surte de agua potable al sector ya que desemboca junto a una fuga de aguas residuales que se encuentra en la localidad.

Ante esta situación, la comunidad pide a las autoridades competentes solución inmediata del problema.

Foto: Xiomara Solano

Noticia Al Dia