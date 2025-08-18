100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

El portal de noticias de Yahoo presenta en su edición de hoy la repulsiva historia de Brittney Mae Lyon una mujer de 31 años quien fue sentenciada a un siglo de cárcel por los abusos cometidos contra niñas especiales que tenía a sus cuidados y que ofrecía a su novio.

Explica Yahoo-Noticias: Brittney Mae Lyon fue condenada a 100 años de prisión por utilizar su servicio de cuidado para niños con necesidades especiales. La mujer entregaba a al menos cuatro niñas indefensas, algunas tan pequeñas como de 3 años, a su pareja, Samuel Cabrera, de 31 años, para que abusara de ellas.

La degenerada se fue en llanto al escuchar la palabra culpable, sin embargo, para muchas personas que han sabido de los horrosos abusos que cometió consideran que 100 años es poco.