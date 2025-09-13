A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

A 48 horas de la explosión en la empresa de fuegos artificiales, Gallo Verde, en la Zona Industrial de San Francisco, las autoridades mantienen cercado toda el área afectada.

Lee también: El Zulia se vuelca al rescate: gobierno, fundaciones y vecinos llevan esperanza a las víctimas de la explosión en San Francisco

Tanto la zona que sufrió los mayores daños como aquellas conexiones que dirigen al barrio Lucha y Batalla, Ricaurte I,II,III, siguen desplegados todos los organismos policiales y militares de la región, con la intención de brindar protección y agilizar el proceso de investigación.

Hasta los momentos, las autoridades competentes no han ofrecido información sobre lo que pudo producir la explosión que generó una onda expansiva de casi 14 kilómetros de distancia.

La cifra de heridos se elevó a 48, de los cuales 46 fueron dados de alta, según información suministrada por el gobernador del Zulia, Luis Caldera.

El mayor daño se centró en el barrio Lucha y Batalla, comunidad que rodeaba la empresa y cuyas consecuencias fueron devastadoras. Más de 482 viviendas derrumbadas por el brutal estruendo, pero con ninguna víctima mortal.

Aún se mantiene el censo para aquellas familias que perdieron sus enseres y las cuantiosas ayudas del Gobierno, organizaciones, creadores de contenido y vecinos que siguen llevando sus donaciones.

Noticia al Día