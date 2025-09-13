Sábado 13 de septiembre de 2025
Principal

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Hasta los momentos no han ofrecido detalles sobre lo que pudo producir esta explosión

Por Greily Nuñez

Fotos: Noticia al Día
A 48 horas de la explosión en la empresa de fuegos artificiales, Gallo Verde, en la Zona Industrial de San Francisco, las autoridades mantienen cercado toda el área afectada.

Lee también: El Zulia se vuelca al rescate: gobierno, fundaciones y vecinos llevan esperanza a las víctimas de la explosión en San Francisco

Tanto la zona que sufrió los mayores daños como aquellas conexiones que dirigen al barrio Lucha y Batalla, Ricaurte I,II,III, siguen desplegados todos los organismos policiales y militares de la región, con la intención de brindar protección y agilizar el proceso de investigación.

Hasta los momentos, las autoridades competentes no han ofrecido información sobre lo que pudo producir la explosión que generó una onda expansiva de casi 14 kilómetros de distancia.

La cifra de heridos se elevó a 48, de los cuales 46 fueron dados de alta, según información suministrada por el gobernador del Zulia, Luis Caldera.

El mayor daño se centró en el barrio Lucha y Batalla, comunidad que rodeaba la empresa y cuyas consecuencias fueron devastadoras. Más de 482 viviendas derrumbadas por el brutal estruendo, pero con ninguna víctima mortal.

Aún se mantiene el censo para aquellas familias que perdieron sus enseres y las cuantiosas ayudas del Gobierno, organizaciones, creadores de contenido y vecinos que siguen llevando sus donaciones.

Noticia al Día

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

