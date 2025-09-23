A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A las 10: 53 de la noche del lunes 22 de septiembre, fue atacada una vivienda, en la calle 95C del sector Primero de Agosto, parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

Dos antisociales a bordo de una motocicleta llegaron al inmueble y le efectuaron varios balazos. Luego lanzaron un presunto artefacto explosivo y huyeron con rumbo desconocido, así quedó reseñado en una grabación que facilitaron para Noticia al Día.

Las fuertes detonaciones alertaron a toda la comunidad de esa barriada marabina, quienes salieron aterrados de sus casas y notificaron lo sucedido a las autoridades policiales de la región.

A raíz de la grabación, los organismos comenzaron un arduo despliegue en la zona para dar con los responsables de este atentado. Al parecer, un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), se encuentra detrás de este criminal hecho.

Noticia al Día