A golpes mató a su vecino en Caracas

Erinyer Eduardo Villarreal Narváez, de 23 años, mató a su vecino, Vicente Enrique Orfila Gómez, de 54 años. El arresto se efectuó en la parroquia Sucre, Propatria, municipio Libertador, en Caracas.

Por medio de las investigaciones se conoció que, Villarreal agredió brutalmente a Orfila utilizando para ello su fuerza física y lo dejó gravemente herido.

Pasados los días, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor José Gregorio Hernández, donde falleció a causa de la gravedad de las heridas.

El detenido quedó a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas para continuar con las diligencias legales correspondientes.

Noticia al Día