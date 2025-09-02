Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

A machetazos asesinaron a tres integrantes de una familia en Mene de Mauroa

Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años, su pareja, Kelvin Navas, y su hija, fueron halladas sin vida.

Por Ernestina García

A machetazos asesinaron a tres integrantes de una familia en Mene de Mauroa
Foto cortesía
Un horrible triple asesinato fue descubierto en la mañana de este martes 2 de septiembre en una vivienda del callejón Los Flores, municipio Mauroa, al occidente del estado Falcón.

Las víctimas identificadas de manera preliminar como Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años, su pareja, Kelvin Navas, y su hija, fueron halladas sin vida.

De acuerdo con los reportes iniciales, los crímenes ocurrieron durante la madrugada. El reconocimiento externo de la escena indica que las muertes presuntamente fueron causadas por golpes con objetos contundentes.

El Centro de Coordinación Policial 16 se encuentra resguardando el lugar de los hechos a la espera de los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes serán los encargados de realizar las experticias correspondientes y determinar las causas exactas y el móvil del múltiple crimen.

La hipótesis principal que manejan las autoridades sugiere que el hecho pudo ser cometido por alguien conocido por las víctimas. Ante esta posibilidad, se ha desplegado un amplio operativo de seguridad, extensivo a las alcabalas de la región, con el objetivo de capturar al presunto responsable, quien intentaría huir hacia el estado Zulia con la probable intención de salir del país.

Las investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer todos los aspectos de este lamentable suceso.

Noticia al Día/ Versión Morón

Temas:

