Miércoles 27 de agosto de 2025
Sucesos

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

Por este crimen, fue aprehendido su hijo identificado como Gerson Daniel Velásquez Rodríguez (29), según dio a conocer el comisario Douglas Rico, director general del referido organismo detectivesco.

Por José Gregorio Flores

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana
Gerson Daniel Velásquez Rodríguez (29) fue detenido tras asesinar a su propio padre. Foto: CICPC.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Ciudad Guayana del CICPC, esclarecieron el homicidio de Lino Rafael Velásquez Camacaro (69), ocurrido en horas de la mañana del pasado 22 de agosto en la parroquia Unare, estado Bolívar.

Por este crimen, fue aprehendido su hijo identificado como Gerson Daniel Velásquez Rodríguez (29), según dio a conocer el comisario Douglas Rico, director general del referido organismo detectivesco. Las investigaciones de campo, experticias técnico científicas y entrevistas, determinaron que el lamentable hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en el sector El Llanito, calle Jesús Soto.

Las investigaciones dieron a conocer que la madre del detenido salió de la vivienda y este aprovechó la oportunidad para iniciar una discusión con su padre, la cual se tornó violenta.

Durante el altercado, el agresor le propinó múltiples heridas punzo penetrantes con un arma blanca tipo cuchillo y lo golpeó con un objeto contundente (piedra), causándole la muerte de manera inmediata, esto motivado a problemas de índole personal con su padre.

La aprehensión de Velásquez se llevó a cabo en la urbanización Villa Bahía, parroquia Unare. En el lugar de los hechos, los funcionarios colectaron como evidencias el cuchillo y la piedra utilizados para cometer el delito. Las pesquisas determinaron que el detenido tiene una condición de salud y posee un registro policial por actos lascivos.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

Noticia al Día / Con información de Douglas Rico Instagram

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

"El pollo nuestro de cada día": Proteína económica y asequible en la mesa del zuliano

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

Pelea callejera

Pelea callejera "paró el tráfico" en San Cristóbal

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Francia envía refuerzos al Caribe y se une a la operación con EEUU contra el narcotráfico

Francia envía refuerzos al Caribe y se une a la operación con EEUU contra el narcotráfico

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Noticias Relacionadas

Al Dia

El teléfono celular: Un intruso en cualquier relación de pareja

Las parejas modernas disfrutan de la ventaja de poder comunicarse al instante. Juan y María, quienes llevan cinco años juntos, revelan que su relación se ha beneficiado enormemente del uso del teléfono.

Al Dia

Rehenes liberados y secuestrador detenido tras un robo fallido en Coro, estado Falcón

El incidente culminó sin víctimas, con la liberación de los rehenes y la detención del secuestrador.
Sucesos

Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

De momento, se desconoce el estado de salud de la víctima y la identidad del conductor responsable.
Sucesos

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Funcionarios adscritos a la Estación Policial Municipal Simón Bolívar procedieron con la captura del presunto agresor

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025