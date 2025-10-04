A puñaladas mató a su expareja en Falcón

Una mujer, identificada como Carmen Guadalupe Clara Clara, de 30 años de edad, fue asesinada a puñaladas este viernes tres de octubre por su expareja, cuando se encontraba en su residencia ubicada en la calle principal del sector El Perú de la población de Tocópero, en el estado Falcón.

El presunto femicida fue identificado como Rafael de Jesús Colina García (41), quien era su expareja y tras consumar el sangriento hecho, huyó quedando prófugo de la justicia. Se conoció que hace un mes, aproximadamente, Carmen Guadalupe decidió terminar la relación que mantenía con este sujeto.

Los motivos que deterioraron la relación de esta pareja se desconocen, pero se cree que haya sido el temperamento del hombre de 41 años que, ante el nuevo rechazo atacó a la mujer, propinándole hasta seis heridas con arma blanca: una en la palma de la mano izquierda al momento de defenderse; las otras entre el esternón y región hipocondrial, valga decir en la zona intermedia entre los senos y abdomen, y los costados.

Sabiendo las consecuencias que le esperaban por el ataque despiadado contra la mujer que andaba en ropa del hogar puesto que eran cerca de las 10 de la noche, Rafael de Jesús escapó y según lo que testigos , relataron a los funcionarios de seguridad y de investigación, se perdió tras internarse en el monte.

Carmen Guadalupe, montada en un vehículo por personas cercanas, fue llevada al Hospital Susana Maduro de Tocópero pero debido a cinco heridas en áreas vitales, murió. Con Carmen Guadalupe, con seis hijos, suman cuatro mujeres muertas en el estado Falcón en el lapso de un mes. El de Carmen es el primer crimen con arma blanca de 14 que se han registrado en el municipio Tocópero desde el año 2015 y quinto en Falcón este año.

Noticia al Día / Con información de Gerardo Morón