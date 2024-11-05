Sábado 23 de agosto de 2025
A tiros asesinaron a venezolana durante un compartir en Chile

Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada en Antofagasta, en la región norte de Chile. El homicidio se registró en…

Por Greily Nuñez

A tiros asesinaron a venezolana durante un compartir en Chile
Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada en Antofagasta, en la región norte de Chile.

El homicidio se registró en horas de la noche del lunes 4 de noviembre, conllevando a la fiscalía de análisis y criminalidad compleja a investigar el crimen.

En las diligencias también trabaja el equipo ECOH, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona.

De acuerdo con los medios locales, reportes preliminares indicaron que la víctima recibió tres impactos de bala mientras se encontraba en el lugar junto a varios acompañantes.

Ciencia

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

"No es solo falta de sueño, es la desaparición total del sueño. No siento somnolencia. No me quedo dormido. Estoy en un estado de alerta permanente", contó al diario Daily Mail.
Sucesos

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Durante la jornada, también se presentó la aplicación móvil Cuadrantes de Paz, destacando sus beneficios
Sucesos

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

El coronel de la policía de Colombia, Cesar Pinzón, mencionó en la cadena de radio colombiana Blu Radio que el…
Sucesos

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

“Pido a las autoridades que investiguen, porque esto nunca había pasado. Tal vez fueron las ratas, pero mi niño no resistió. Creí que era un virus, pero luego más personas comenzaron a presentar dolor estomacal, diarrea y vómito”, expresó

