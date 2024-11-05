A tiros asesinaron a venezolana durante un compartir en Chile

Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada en Antofagasta, en la región norte de Chile.

El homicidio se registró en horas de la noche del lunes 4 de noviembre, conllevando a la fiscalía de análisis y criminalidad compleja a investigar el crimen.

En las diligencias también trabaja el equipo ECOH, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona.

De acuerdo con los medios locales, reportes preliminares indicaron que la víctima recibió tres impactos de bala mientras se encontraba en el lugar junto a varios acompañantes.

Noticia al Día / Diario 2001