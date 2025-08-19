A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.

De acuerdo con los primeros reportes de este violento homicidio, los asesinos llegaron al sitio a bordo de una bicicleta; mientras que otro cómplice llegó a pie para que la víctima no se percatara que lo estaban emboscando para matarlo.

Sigilosamente, se acercaron a su objetivo y su familia, para luego agredirlo salvajemente, publicó el medio local Panamericana. En un primer momento, fueron tres sujetos quienes lo golpearon. Luego, en pocos segundos, llegaron alrededor de 15 personas para atacarlo en grupo.

Los agresores lo acorralaron y, en medio de la discusión, lo apuñalaron y le dispararon cinco veces.

Pareja del venezolano revela los motivos del crimen

La pareja del extranjero contó que sabe quiénes son los asesinos. Además, aseguró que los homicidas se ensañaron con el venezolano, debido a que este se negó a vender drogas para ellos. La víctima fue trasladada hasta un hospital cercano, donde perdió la vida tras su ingreso.

Noticia al Día / Con información de El Regional del Zulia.