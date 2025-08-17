A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres aumentó la cifra de muertos tras el accidente de tránsito registrado este sábado 16 de agosto en la vía El Rabito – Cojoro, específicamente en el sector San Francisco, municipio Guajira, donde un camión con más de 20 personas a bordo se volcó dejando una escena de llanto y desesperación.

Inicialmente, el saldo fue de una persona muerta identificada como Vicente González, de 64 años de edad, y 18 heridos, quienes fueron llevados hasta el Hospital Binacional de Paraguaipoa, ubicado a unos 40 minutos de distancia en carro desde el punto donde sucedió la tragedia.

El traslado de los lesionados en medio del caos se realizó en motos particulares, vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios policiales quiénes sirvieron también de apoyo en la urgencia ante la desolación de la carretera.

Los heridos que horas después murieron fueron identificados como Alejandro Morales, de 12 años de edad y Neylis Sierra (16). Se pudo conocer que estos dos adolescentes y el sexagenario habitaban en la ciudad de Maracaibo y se encontraban de visita en la referida localidad.

