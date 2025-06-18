Martes 23 de septiembre de 2025
Sucesos

Abandonaron a bebé recién nacida en la puerta de una casa en Baruta

Se encuentra en perfecto estado de salud

Por Greily Nuñez

Abandonaron a bebé recién nacida en la puerta de una casa en Baruta
Una bebé recién nacida fue abandonada durante la mañana de este miércoles 18 de junio, en la puerta de una vivienda del municipio Baruta, en Miranda.

La noticia fue confirmada por el alcalde de Baruta, Darwin González, quien informó que la bebé fue trasladada hasta el Ambulatorio Las Minas para realizarle el chequeo y la evaluación médica correspondiente.

¿Qué más se sabe?

El alcalde González explicó que el hallazgo se produjo cuando una vecina de la zona, alertada por el llanto de un bebé, salió de su casa y encontró a la pequeña envuelta en una manta, dejada directamente en el umbral de su propiedad.

Inmediatamente, la vecina dio aviso a los organismos de seguridad. Funcionarios de la Policía Municipal de Baruta y Protección Civil de Baruta se trasladaron al lugar para atender la situación.

Luego de verificar el estado de salud de la infante, fue trasladada de urgencia al Ambulatorio para recibir atención médica. Según los informes, la bebé se encuentra en perfecto estado.

Se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles. Las autoridades también han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con la identidad y el paradero de la persona o personas responsables del abandono.

Noticia al Día / Diario 2001

Temas:

