Abatido antisocial tras enfrentarse al CICPC en Caracas

Franniel Alejandro Vargas Sánchez (19) apodado "Chichubelo", cayó abatido tras enfrentarse a las comisiones del CICPC, en la parroquia San Agustín, en Caracas.
La confrontación armada se generó cuando los detectives se encontraban realizando labores investigativas en el sector Hornos de Cal.
Chichubelo, al verse acorralado desenfundó un arma de fuego y se enfrentó a las comisiones. Las autoridades indicaron que fue herido y murió al llegar a un centro de salud cercano.
Cabe destacar que Vargas, presentaba dos solicitudes de aprehensión por los delitos de coautor de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos innobles en grado de frustración y robo agravado de vehículos ante el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas.
Asimismo, por los delitos de asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo ante el Juzgado Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismos con Jurisdicción a Nivel Nacional.
Noticia al Día