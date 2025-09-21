Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

A las 5:40 de la tarde de este domingo, 21 de septiembre, se registró un fuerte accidente entre el conductor de un vehículo Hyundai y un motorizado, en la esquina del Club Bella Vista, calle 72 con avenida 3E.

El accidente dejó como resultado al joven motorizado de 25 años, gravemente herido y del cual se conoce, es oriundo del municipio Mara.

Al lugar del hecho llegaron funcionarios de Polimaracaibo y la ambulancia.

Hasta el momento se desconoce la identidad del joven y buscan a sus familiares.

Foto: Xiomara Solano

