Acribillan a tres venezolanos dentro de un carro en Perú

Tres venezolanos fueron asesinados durante un tiroteo registrado en la calle Huascarán de la urbanización Los Jardines del Naranjal, en San Martin de Porres, Perú.

Vecinos de la urbanización informaron a las autoridades sobre lo sucedido, indicando que habrían escuchado al menos 30 disparos.

Asimismo, lograron observar a los venezolanos dentro del vehículo color gris.

Al parecer, las víctimas se desplazaban en el automotor cuando fueron interceptados por los maleantes, quienes iban en dos carros. Los venezolanos también respondieron al ataque, pero fueron acorralados.

En medio del fuego cruzado resultó herido un niño de 11 años, quien transitaba por la zona junto a su mamá. El menor fue llevado de emergencia a un centro de salud cercano, mientras las autoridades siguen con las investigaciones del caso.

Noticia al Día/ Panamericana