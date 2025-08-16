Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Un hombre identificado como Keimer Gabriel Medina, de 34 años de edad y su pareja, Yudennys Daniela Vallenilla (30), ambos de nacionalidad venezolana, fueron asesinados a tiros en el barrio Senador Hélio Campos, al oeste de Boa Vista (Brasil). Una niña, de once años, presenció todo el doble homicidio.

El soicario huyó a pie y aún no ha sido localizado por la policía. La familia se encontraba dentro de un vehículo cuando fueron alcanzados por una ráfaga de disparos. Keimer recibió dos disparos en la cabeza y uno en el hombro. Yudennys recibió un disparo en la cabeza . Ambos murieron en el lugar.

La hija de Keimer declaró a la policía que momentos antes, un coche blanco había recorrido la calle varias veces, aparentemente observando la zona. Luego se detuvo cerca de la casa donde se alojaban las víctimas.

El homicida sometió a sus víctimas y las obligó a abordar un vehículo en el que fue ejecutada la pareja. Tras el crimen, el sospechoso desembarcó del carro y huyó a pie. La niña logró salir y pedir ayuda. Policías militares y agentes de la División General de Homicidios llegaron al lugar, y peritos forenses iniciaron las investigaciones.

Noticia al Día