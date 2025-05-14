Acribillaron a venezolano a plena luz del día en Perú

Brian Ignacio Zeco Ramírez, de 22 años, fue asesinado en plena vía pública y a plena luz del día en Ventanilla, Perú.

El ataque ocurrió cerca de la avenida La Playa, a dos cuadras de la municipalidad y próximo a una unidad de patrullaje de las Águilas Negras. Durante el ataque, una bala perdida alcanzó a un adulto mayor que caminaba por la zona.

El joven venezolano quedó tendido en la carretera luego de recibir varios disparos por parte de un desconocido que lo interceptó en plena vía. Según testigos, el atacante disparó en al menos siete ocasiones antes de darse a la fuga.

Ambas víctimas fueron trasladadas en una ambulancia municipal al hospital más cercano, donde los médicos confirmaron el fallecimiento del joven. El adulto mayor permanece en observación tras recibir un impacto en la mano derecha.

Hipótesis de la policía

Las autoridades consideraron que el ataque contra Brian Zeco estaría vinculado a un posible ajuste de cuentas. Esta línea de investigación es la principal hasta el momento, aunque no se descarta que el autor del crimen haya contado con cómplices.

Los operadores de la central de videovigilancia de la Municipalidad Distrital de Ventanilla ya han iniciado el análisis de las cámaras de seguridad para identificar al responsable.

Tras el incidente, las autoridades han reforzado la seguridad en el área mientras continúan las diligencias de investigación. Se espera que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad puedan esclarecer los hechos.

