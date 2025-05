Actriz Rhoda Torres suplica para saber cómo está su hijo tras ser detenido en una alcabala de la GNB en Táchira

La desesperación de una madre se ha hecho viral en redes sociales donde la mayoría de los usuarios, claman a una sola voz, que escuchen las suplicas de esta mujer: Saber de su hijo.

La actriz Rhoda Torres, dio a conocer la detención de su hijo, Jonathan Guillermo Torres Duque, hecho ocurrido el pasado 27 de octubre, en la alcabala de Peracal, en San Antonio del Táchira.

Desde que se enteró donde estaba su hijo, la actriz afirmó, que fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional después que ingresó por la frontera con Colombia con el pasaporte vencido.

De inmediato comenzó a divulgar lo que parecía una equivocación y gestionó todos los documentos exigidos para poder dejar en libertad a su hijo de 25 años.

Sin embargo, ya han pasado 112 días y aún las autoridades competentes no le han dado información al respecto. No lo dejan ver, ni llamar, ni hablar con algún familiar.

A torres la envuelve un mar de lágrimas y emociones al nombrar a su hijo y en las condiciones que pueda estar. Mientras relata lo sucedido a través de una grabación en Instagram, llora desconsoladamente.

"¿Qué es esto. Por qué no me llaman ni me dicen nada? Dios mío, tengan misericordia. Revisen el caso de mi hijo, es urgente!!! Son demasiados días, casi 4 meses desde que mi hijo fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana, cuando regresaba a vivir a su país después de 10 años y por lo que he podido averiguar, Jonathan aparentemente no ha sido presentado en tribunales, eso me han dicho", contó Torres.

La actriz venezolana, indicó: "Yo tengo derecho a saber dónde está mi hijo, Tengo derecho a que me den información de él. Mi hijo tiene derecho a comunicarse con su familia. Les suplico ayuda a las autoridades competentes, ya no sé qué más hacer ni a dónde ir. Tengan piedad. Mi hijo sólo quería regresar a su país, con su familia, sus seres queridos. Son demasiados días, el sufrimiento y la agonía que vivimos a diario por no saber de mi hijo es indescriptible. Señores por favor, díganme dónde está mi hijo.

REVISEN EL CASO DE MI HIJO!!!".

Al parecer, las autoridades han alegado que el joven no es venezolano, por lo que Torres mostró su partida de nacimiento, copia de su cédula, pasaporte y todos los documentos donde ha puesto el caso.

Noticia al Día