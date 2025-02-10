Sábado 23 de agosto de 2025
Sucesos

Adolescente de 17 años mató y calcinó al novio de su prima porque no aceptaba su relación amorosa, ocurrió en Lara

El menor junto a cuatro amigos ejecutaron el atroz crimen

Por Greily Nuñez

Adolescente de 17 años mató y calcinó al novio de su prima porque no aceptaba su relación amorosa, ocurrió en Lara
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un atroz hallazgo encendió las alarmas del cuerpo detectivesco, quienes dieron con los responsables y lo sucedido.

El pasado 5 de febrero, fue hallado un cadáver calcinado, en el sector 19 de Abril del barrio El Tostao, parroquia Guerra Ana Soto, municipio Iribarren del estado Lara.

Las investigaciones arrojaron que el cadáver pertenecía a un adolescente de 17 años, identificado como, Dayner José Pérez Meléndez.

Visitaría a la novia

Se conoció que la víctima se dirigía a visitar a su novia, cuando fue abordado por: Danyer Alí Castro Martínez (17) (primo de la novia), con quien sostuvo problemas, ya que no aceptaba la relación.

Castro Martínez junto a Yoelvis Alexander Peña Pérez (17); Yonaiker José Marchán Hernández (21), Luis Andrés Soteldo Cordero (23) y Luis Fernando Chirinos Falcón (17), lo despojaron de su moto y de su celular.

Luego, le taparon el rostro, maniataron y amordazaron y lo llevaron hasta una quebrada, donde lo golpearon con un objeto contundente en el cráneo. Asimismo, le propinaron heridas con un objeto punzo penetrante y luego optaron por rociarle gasolina, falleciendo la víctima en el sitio.

Una vez ejecutaron el crimen, Luis Chirinos, se llevó la motocicleta de la víctima, mientras que el resto de los delincuentes se retiraron del lugar y Castro Martínez contactó a Jhokjan Alexander Zambrano Arabia (17), para que lo trasladara a otro lugar y así evadir su responsabilidad.

Con el trabajo de campo, se logró la ubicación y captura de Peña Pérez y Zambrano Arabia, en el barrio El Tostao y el sector California, donde se ubicó indumentaria usada el día del hecho y se recuperó un Keeway Ek Xpress, placa AG9F42F, utilizada por Jhokjan para ayudar a escapar a Danyer.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tres muertos dejó colisión frontal en la vía Clarines-Uchire de Anzoátegui

Tres muertos dejó colisión frontal en la vía Clarines-Uchire de Anzoátegui

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Juegos Panamericanos Junior: Ricardo Montes de Oca se consagró campeón en salto con pértiga

Juegos Panamericanos Junior: Ricardo Montes de Oca se consagró campeón en salto con pértiga

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Economía

Reuters: Filiales de Elliott y Gold Reserve lideran la competencia en la subasta de Citgo

El funcionario judicial estadounidense Robert Pincus tiene como plazo el lunes próximo para determinar si la oferta de 7.400 millones de dólares de Dalinar Energy, filial de Gold Reserve, que ya recomendó, sigue siendo la favorita o si una oferta rival es superior.
Sucesos

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

El coronel de la policía de Colombia, Cesar Pinzón, mencionó en la cadena de radio colombiana Blu Radio que el…
Sucesos

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

“Pido a las autoridades que investiguen, porque esto nunca había pasado. Tal vez fueron las ratas, pero mi niño no resistió. Creí que era un virus, pero luego más personas comenzaron a presentar dolor estomacal, diarrea y vómito”, expresó
Al Dia

Reportan un fallecido y al menos 10 heridos en atentado cerca a base aérea Marco Fidel Suárez en Cali

ocurrió en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca)

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025