Adolescente de 17 años mató y calcinó al novio de su prima porque no aceptaba su relación amorosa, ocurrió en Lara

Un atroz hallazgo encendió las alarmas del cuerpo detectivesco, quienes dieron con los responsables y lo sucedido.

El pasado 5 de febrero, fue hallado un cadáver calcinado, en el sector 19 de Abril del barrio El Tostao, parroquia Guerra Ana Soto, municipio Iribarren del estado Lara.

Las investigaciones arrojaron que el cadáver pertenecía a un adolescente de 17 años, identificado como, Dayner José Pérez Meléndez.

Visitaría a la novia

Se conoció que la víctima se dirigía a visitar a su novia, cuando fue abordado por: Danyer Alí Castro Martínez (17) (primo de la novia), con quien sostuvo problemas, ya que no aceptaba la relación.

Castro Martínez junto a Yoelvis Alexander Peña Pérez (17); Yonaiker José Marchán Hernández (21), Luis Andrés Soteldo Cordero (23) y Luis Fernando Chirinos Falcón (17), lo despojaron de su moto y de su celular.

Luego, le taparon el rostro, maniataron y amordazaron y lo llevaron hasta una quebrada, donde lo golpearon con un objeto contundente en el cráneo. Asimismo, le propinaron heridas con un objeto punzo penetrante y luego optaron por rociarle gasolina, falleciendo la víctima en el sitio.

Una vez ejecutaron el crimen, Luis Chirinos, se llevó la motocicleta de la víctima, mientras que el resto de los delincuentes se retiraron del lugar y Castro Martínez contactó a Jhokjan Alexander Zambrano Arabia (17), para que lo trasladara a otro lugar y así evadir su responsabilidad.

Con el trabajo de campo, se logró la ubicación y captura de Peña Pérez y Zambrano Arabia, en el barrio El Tostao y el sector California, donde se ubicó indumentaria usada el día del hecho y se recuperó un Keeway Ek Xpress, placa AG9F42F, utilizada por Jhokjan para ayudar a escapar a Danyer.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día