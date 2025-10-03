Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Funcionarios del CICPC detuvieron a los autores materiales en el asesinato de una mujer y con ello el conocimiento de lo que llevó a este fatídico desenlace.

Una joven de 16 años, fue la autora intelectual en el femicidio de su madre, Diana Carolina Vargas Márquez, de 39 años.

El crimen ocurrió en el sector Vista Alegre, parroquia Bruzual, municipio Muñoz, en Apure.

Las autoridades informaron que la víctima fue encontrada por su suegra sin vida. Al observar el cadáver notificó a las autoridades pertinentes del caso y al realizarle la necropsia pertinente determinaron que la muerte se originó por asfixia mecánica, fractura de hioides y estrangulación a mano.

Confesó el crimen

La adolescente confesó que su madre la forzaba a vender su cuerpo, por lo que, cansada del presunto abuso, contactó a tres hombres para que le dieran una golpiza. Como forma de pago, tuvo que acostarse con ellos.

Sin embargo, uno de los tres hombres terminó estrangulándola. Por su parte, las autoridades dieron con su ubicación y los identificaron como, Yecson Joel Tabares Contreras (28), apodado "El Jeison", Manuel Jesús Veliz Carvajal (23), apodado "El Manuel" y, Nelvis Rafael Corona Contreras (25), apodado "El Culebra".

Los cuatro quedaron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día