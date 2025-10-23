Jueves 23 de octubre de 2025
Sucesos

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

La mamá la regañó

Por Greily Nuñez

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira
La noche del martes, 21 de octubre, ocurrió la muerte de una adolescente de 16 años, en el sector Petit Medina, municipio Zamora, parroquia Urimare del estado La Guaira.

Según medios locales, la mamá regañó a la menor durante una fiesta de cumpleaños.

La lección habría causado molestias en la menor, quien se retiró a su vivienda y se suicidó.

La madre regresó al hogar y encontró la puerta principal trancada. Con ayuda de un vecino, logró ingresar por la parte trasera y halló a su hija suspendida, sin signos vitales.

La trasladó de inmediato a la Clínica Popular Alfredo Machado de Catia La Mar, donde ingresó cerca de las 10:00 pm, pero los médicos confirmaron su fallecimiento.

Noticia al Día / El Nacional

Deportes

¡Orgullo marabino! Franz Sunyovszky alcanzó la cima del Himalaya llevando el tricolor nacional

"Nuestro reconocimiento a él y a su familia, que desde Maracaibo viven con emoción este logro que llena de orgullo a todo un pueblo", expresó el alcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino
Sucesos

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Un adolescente entre los detenidos
Sucesos

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

El video se viralizó en las redes sociales
Al Dia

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

El hallazgo de tres cuerpos sin vida en una vivienda de la comuna de La Reina, en Santiago de Chile,…

