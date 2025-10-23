Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

La noche del martes, 21 de octubre, ocurrió la muerte de una adolescente de 16 años, en el sector Petit Medina, municipio Zamora, parroquia Urimare del estado La Guaira.

Según medios locales, la mamá regañó a la menor durante una fiesta de cumpleaños.

La lección habría causado molestias en la menor, quien se retiró a su vivienda y se suicidó.

La madre regresó al hogar y encontró la puerta principal trancada. Con ayuda de un vecino, logró ingresar por la parte trasera y halló a su hija suspendida, sin signos vitales.

La trasladó de inmediato a la Clínica Popular Alfredo Machado de Catia La Mar, donde ingresó cerca de las 10:00 pm, pero los médicos confirmaron su fallecimiento.

Noticia al Día / El Nacional