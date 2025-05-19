Agarró a su pareja por el cabello y la arrastró por toda la calle mientras ella sostenía a un bebé, ocurrió en Aragua

Una bestial agresión ocurrió en el callejón 3 de la calle Mariño, sector Palo Negro, en Aragua.

Un hombre identificado como Isaac Javier Sanabria Bastidas, fue aprehendido este lunes 19 de mayo por golpear salvajemente a su pareja.

La mujer salió corriendo con un niño en brazos y Sanabria corrió atrás de ella. Luego, la agarró por el cabello y la arrastró por todo el callejón 3 mientras ella sostenía al bebé.

La bestial agresión quedó grabada en cámaras de seguridad y fue viralizada en redes sociales, llevando a los funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana a atender este repudiable hecho.

El detenido fue puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público, organismo que se encargará de llevar adelante las investigaciones pertinentes y determinar las responsabilidades penales correspondientes por el delito de violencia de género.

Este hecho pone de manifiesto la importancia de la denuncia y el impacto que pueden tener las redes sociales como herramienta para visibilizar situaciones de violencia y lograr la acción de las autoridades.

Noticia al Día