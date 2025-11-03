Ahora el ambulatorio de La Vereda del Lago atenderá a la comunidad

El ambulatorio, que se encuentra en los espacios de la Policía Municipal de Maracaibo, en La Vereda del Lago, atenderá a las comunidades ubicadas a sus alrededores.

Así lo informó la primera dama de Maracaibo, Ana Clara de Di Martino, durante visita al centro de salud este lunes 3 de noviembre, y aseguró que este espacio atenderá un aproximado de mil personas.

"De ahora en adelante este ambulatorio será de la comunidad que hace vida en el pulmón del Este de Maracaibo. Aquí se atenderán situaciones de menor complejidad, puesto que si el paciente requiere una mayor atención serán remitidos a los centros asistenciales", agregó la primera dama y también directora de Desarrollo Social de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Atención para los 128 privados de libertad

La atención al público será todos los días de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, por profesionales de la salud altamente calificados. "Aquí también atenderemos a los oficiales del cuerpo policial, los 128 privados de libertad de este organismo, funcionarios del Cuerpo de Bomberos y trabajadores del aseo urbano", precisó Ana Clara de Di Martino.

"El ambulatorio Vereda del Lago brindará atención en áreas como, medicina general, psicología, orientación familiar, entre otras; y el horario establecido puede extenderse siempre que sea necesario ante cualquier eventualidad que se presente.

Este centro de salud cuenta con un equipo conformado por tres médicos del sistema municipal de salud de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, en conjunto con un amplio personal de enfermería", resaltó.

“Este es un quinto ambulatorio que se suma a cuatro más que nuestro alcalde bolivariano, Giancarlo Di Martino, ha venido entregando para fortalecer el sistema municipal de salud. La idea es robustecer lo que ya tenemos, hemos rescatado tres clínicas móviles. Hay que recordar que el alcalde en su gestión pasada dejó 20 clínicas móviles activas y nos encontramos casi en cero y ya logramos rescatar tres que tenemos activas en nuestras parroquias y con las jornadas de salud que hacemos dos días por semana”, dijo.

La primera dama de la ciudad estuvo acompañada por la directora municipal de Salud, Mayreth Acosta y por el coronel Carlos Manjarrés, por Polimaracaibo.

