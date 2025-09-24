Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas resultaron afectadas tras una intoxicación masiva que se registró en el Liceo Manuel Manrique de Apartaderos, en el estado Cojedes.

La información la dio a conocer El Grupo de Voluntariado de Emergencia 171 Simón Bolívar, quienes detallaron que debido a la gravedad del incidente, los afectados presentaron síntomas como dificultades para respirar, mareos y algunos convulsionaron.

Al lugar de los hechos se presentaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y Protección Civil, quienes ayudaron a atender la emergencia.

Noticia al Día / El Oriental