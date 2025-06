Al menos 300 accidentes semanales con motorizados se registran en el país

El presidente Nicolás Maduro pidió a los motorizados del país desplazarse de manera segura y responsable durante el asueto de carnavales, y evitar así posibles accidentes.

"Yo les pido que todos se me cuiden en carnaval. Motorizados, cuídense, me tienen preocupado, muchos accidentes semanales, casi 300 semanales. Muchachos que pierden casi las piernas, los pies, los brazos, la vista (…) si usted va a probar una vil bebida espirituosa, no maneje", expresó.

El Ejecutivo pidió a las personas que vayan a manejar a no consumir bebidas alcohólicas. “Quédese tranquilo, váyase a pie, agarre un carrito por puesto, necesitamos a la gente sana, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestro pueblo”, expresó el mandatario nacional, al tiempo que auguró que serán unos carnavales de felicidad, de colorido, de salsa, baile y rumba.

Noticia al Día/Información de Unión Radio