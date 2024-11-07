Al menos 50 estudiantes intoxicados en un liceo de Portuguesa

Un caso de intoxicación se registró, este jueves 7 de noviembre, en Portuguesa, donde cerca de 50 estudiantes fueron trasladados a un centro hospitalario por inhalación de sustancia en un liceo de Turén, estado Portuguesa.

La información la dio a conocer por la Gobernación de la entidad, afirmando que el hecho ocurrió en el Liceo 27 de Junio y que los afectados presentaban síntomas como desmayos, entre otros.

"Hasta los momentos se desconoce la sustancia química, sin embargo la comisión se encuentra indagando el hecho”, indicó.

Este es el segundo caso de intoxicación que se registra en una institución educativa en menos de una semana.

El primer caso ocurrió en el liceo Dr. Carlos María González Bona, en el estado Barinas, donde numerosos estudiantes terminaron con serios problemas de salud. Al parecer hay un estudiante detenido.

Noticia al Día / Diario 2001