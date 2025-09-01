Al menos cuatro heridos dejó un accidente de tránsito en el sector Socorro en Maracaibo

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este domingo 31 de agosto, dejó al menos cuatro personas heridas (entre las que se encuentra un menor de edad) cuando el chofer de un vehículo tipo sedan, perdió el control y chocó de frente contra un árbol en el sector Socorro, parroquia Cecilio Acosta en Maracaibo.

Las víctimas fueron auxiliadas por varios testigos del suceso quienes se valieron por sus propios medios para rescatar a los ocupantes del carro mientras llegaban las autoridades competentes. Se trata de tres personas adultas y un menor que fueron llevados al Hospital Universitario.

Varios videos del momento del rescate y de la atribulación colectiva que generó el choque fueron difundidos mediante las redes sociales. De acuerdo a lo informado por los testigos, el vehículo presentó un desperfecto mecánico y en consecuencia perdió los frenos, impactando contra el árbol.

En cuestión de segundos, personas que se encontraban en los alrededores rodearon el carro y comenzaron a rescatar a los cuatro lesionados, la mayoría con politraumatismo generalizado. Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) iniciaron las investigaciones.

Noticia al Día