Al menos van 14 estudiantes que se intoxicaron en colegio de Catia La Mar tras ingerir unas gomitas

En un incidente ocurrido este miércoles en el Colegio Rafael Urdaneta de la parroquia Catia La Mar, 14 estudiantes resultaron intoxicados tras consumir unas "gomitas" denominadas BioVitaminas.

Según las autoridades, un niño llevó los caramelos como parte de su merienda y los compartió con sus compañeros, desencadenando la intoxicación.

Los menores presentaron síntomas como debilidad, náuseas, mareos y deshidratación, por lo que fueron trasladados al Hospital Dr. Rafael Medina de Pariata, donde se encuentran en observación, lo relató Unión Radio.

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que se ha iniciado una investigación para determinar el origen de las golosinas y esclarecer lo sucedido. "Al abuelito que le dio esas golosinas a su hijo, hay toda una investigación en proceso en este momento para llegar a la raíz del asunto", declaró Terán.

Las autoridades educativas y sanitarias se encuentran trabajando para determinar la causa exacta de la intoxicación y garantizar la seguridad de los estudiantes.

