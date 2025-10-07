Amenazaron a un hombre con una pistola en plena vía de Cuatricentenario

Funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana, detuvieron a dos hombres por presunta amenaza y obstrucción a la ley, en Cuatricentenario de Maracaibo.

Se conoció que el primer implicado amenazó a un hombre con una pistola en la vía pública. Al ser detenido por la comisión policial, su acompañante se opuso, por lo que también fue aprehendido.

Durante el operativo se le incautó una pistola calibre 3.80 con seriales devastados, municiones y una motocicleta.

Los detenidos, cuyas identidades no revelaron, quedaron a orden del Ministerio Público.

Noticia al Día