Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Ante la caída de 500 integrantes: El Tren de Aragua frena su expansión criminal en Perú

La Policía Nacional logró la captura de más de 520 de sus elementos delictivos. Operativos estratégicos, deportaciones y el traslado…

Por Greily Nuñez

Ante la caída de 500 integrantes: El Tren de Aragua frena su expansión criminal en Perú
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Policía Nacional logró la captura de más de 520 de sus elementos delictivos. Operativos estratégicos, deportaciones y el traslado de sus cabecillas al penal de máxima seguridad Challapalca ya disminuyeron fuertemente su presencia en territorio peruano.

Con reiteradas operaciones estratégicas de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Tren de Aragua, una de las megabandas criminales más peligrosas de la región, ha visto reducida su presencia en el país a pequeños vestigios de su estructura original.

Según datos oficiales, desde su llegada a suelo peruano en el 2018 hasta a mediados de este año, más de 500 de sus integrantes han sido capturados, lo que refleja el impacto de una estrategia sostenida que combinó inteligencia, coordinación internacional y acciones contundentes.

El general Óscar Arriola, jefe de Estado Mayor de la PNP, reveló que Perú es uno de los países con mayor número de detenciones de integrantes del Tren de Aragua.

“Hemos capturado a 3.600 delincuentes extranjeros, de los cuales 520 pertenecen a esta organización criminal”, declaró —en julio pasado — a Radio Nacional.

Entre los detenidos se encuentran cabecillas vinculados con delitos de alta peligrosidad, como trata de personas, narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

La caída de ‘Barbas’


Un caso reciente que ejemplifica esta lucha fue la captura de, Ángel García Hernández, alias ‘Barbas’, señalado como sicario del Tren de Aragua y requerido en Chile por su participación en un tiroteo que dejó cinco muertos.

Este sanguinario delincuente venezolano, detenido en el distrito limeño de Los Olivos, fue deportado a Chile, donde enfrenta la justicia.

“Lo hemos capturado, lo pusimos tras las rejas y ahora debe pagar por sus crímenes”, afirmó el general Marco Conde Cuéllar, director de Investigación Criminal de la PNP.

Este caso es solo uno de los múltiples operativos realizados por la PNP para desarticular la red del Tren de Aragua en Perú. Con apoyo de la ley migratoria vigente, las autoridades han logrado expulsar a varios integrantes extranjeros y prohibirles el ingreso al país por largos periodos.

“La resolución de Migraciones establece una prohibición de ingreso de 15 años para García Hernández, medida que refuerza nuestra lucha contra la delincuencia transnacional”, añadió Conde Cuéllar.

Golpes a su estructura


Además de las detenciones, la Policía peruana ha implementado una serie de operativos dirigidos a desmantelar los llamados “búnkeres” del Tren de Aragua.

Uno de los golpes más significativos fue la captura de Héctor Prieto Materano, alias ‘Mamut’, considerado uno de los líderes más violentos de la organización. Su detención, en enero de 2022, marcó un hito en la lucha contra esta banda.

De acuerdo a las investigaciones policiales, Prieto Materano manejaba redes de explotación sexual y trata de personas, actividades que generaban importantes ingresos para la organización.

El debilitamiento se evidencia también en el cambio de control de territorios clave. La zona de Risso, en el distrito de Lince, es un ejemplo claro. Antes bajo dominio del Tren de Aragua, ahora estaría controlada por la banda criminal ‘One Family’, liderada por el peruano Danny Zapata Sosa, alias ‘El Chino’.

Según reportes de inteligencia, esta banda emplea a exmiembros del Tren de Aragua como gatilleros (sicarios), aunque estos no tienen poder de decisión dentro de la estructura delictiva.

“Se limitan a realizar tareas específicas como sicariato y extorsión a trabajadoras sexuales, bajo órdenes estrictas de Zapata Sosa”, detalló la PNP.

En declive, pero no extinta


A pesar de los logros alcanzados, las autoridades peruanas reconocen que el Tren de Aragua no ha sido completamente desarticulado. Las investigaciones han revelado que algunos de sus exintegrantes se han integrado a otras organizaciones delictivas, como la mencionada ‘One Family’.

No obstante, el debilitamiento de sus líderes y la pérdida de territorios clave son indicadores de que la organización ha perdido fuerza en el país.

Con más de 500 detenidos y la reubicación de sus principales cabecillas en cárceles de máxima seguridad, el Tren de Aragua enfrenta un escenario adverso en Perú. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar los rezagos de esta banda criminal y evitar su resurgimiento.

Noticia al Día / Bio Bio Chile

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Tecnología

Corpoelec estrena portal web para fortalecer conexión con usuarios

El novedoso y dinámico portal web incorpora funcionalidades avanzadas y adaptables a todos los dispositivos móviles y PC

Viral

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"

Zulia

Maracaibo se alista para mostrar al mundo el poder del carbón venezolano

Este evento realizado por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Del 28 al 30 de octubre
Al Dia

A 24 horas del sismo: La ciudad se recupera y evalúan daños

A 24 horas de registrarse el mayor movimiento telúrico en la región zuliana, las autoridades siguen desplegadas en la región….

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025