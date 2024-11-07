Aparece sano y salvo el pequeño Ángel Epieyu tras ser reportado como desaparecido en Chino Julio

A casi 48 horas de reportarse su desaparición, efectivos de Polimaracaibo hallaron sano y salvo al pequeño Ángel David Epieyu.

El clamor de una madre se hizo sentir en toda la región maracaibera y con ello el despliegue de todo un personal preparado de la referida institucional policial, quienes dieron con el hallazgo del niño de 9 años.

Hasta los momentos se desconoce dónde fue encontrado y qué hizo durante todo este tiempo.

Y mientras las autoridades de Polimaracaibo se pronuncian para dar los detalles del procedimiento, el niño será llevado a los brazos de su madre para ese anhelado reencuentro con su pequeño hijo.

Recordemos, que el niño Ángel Epieyu, desapareció a las 8:00 de la mañana del martes 5 de noviembre, cuando estaba en el porche de su casa comiendo.

Su madre, María Ángela Epieyu, pidió a las autoridades acelerarán su búsqueda, puesto que el pequeño no acostumbraba a salir solo de la casa.

Su llanto desesperado removió la fila policial del municipio y trajeron a su hijo de vuelta a casa.

