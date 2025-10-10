Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

El bachiller, Marcos Nácar Cáceres, de 15 años, apareció sano y salvo, en Caracas.

Nácar, estaba desaparecido desde el pasado primero de octubre, cuando iba a clases, en Carabobo.

Según las autoridades, el adolescente se encontraba ejerciendo actividades de economía informal al momento de su localización.

El caso generó preocupación entre sus familiares y vecinos, quienes habían reportado su desaparición días atrás.

El joven perdió a su madre hace varios años y su padre se encuentra fuera del país, situación que habría influido en su decisión de marcharse.

Los investigadores indicaron que no se detectaron indicios de delito en su desaparición y que el menor se encontraba en buen estado físico.

Noticia al Día / El Público TV