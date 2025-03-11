Aplican Ley Laken Riley para detener a 14 sospechosos del Tren de Aragua en Florida

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), efectuó un operativo en el sur de Florida que dio como resultado la detención de 14 personas bajo la Ley Laken Riley.

Entre los arrestados, se identificó a varios presuntos integrantes del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que expandió su influencia en distintos países de América Latina y, más recientemente, en EEUU.

El operativo, que se extendió por tres días, fue impulsado por la reciente implementación de la Ley Laken Riley. Esta legislación, firmada por el presidente Donald Trump, establece la detención obligatoria de inmigrantes no autorizados que enfrenten acusaciones de robo y delitos violentos.

La ley fue nombrada en memoria de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en 2024 por un inmigrante indocumentado, cuyo agresor actualmente cumple cadena perpetua.

Las autoridades no han revelado detalles específicos sobre los cargos individuales de los 14 detenidos, pero han confirmado que la operación forma parte de un esfuerzo más amplio para frenar la actividad delictiva transnacional en el país.

Noticia al Día / La Patilla